Москва, 13 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Гендиректора специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцева, задержанного недавно в Москве, поместили под домашний арест до 6 ноября 2016 года. Такое решение, как передает Life.ru, принял Басманный суд Москвы.

Михаил Нестеров. Домашний арест, 1883

«В отношении Одинцева Ярослава была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 6 ноября в рамках расследования уголовного дела», — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, мужчина подозревается в «превышении должностных полномочий».

Отмечается, что оперативники и следователи СКР провели обыски в квартире и в кабинете руководителя спецотряда. Были изъяты документы, имеющие отношение к его работе, а также электронные носители.