Тула, 13 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Поселок Октябрьский, расположенный всего в 37 километрах от города мастеров Тулы, по праву считался горняцким — ведь он со всех сторон был окружен шахтами. На въезде в населенный пункт жителей и гостей долгие годы встречали скульптуры могучих гигантов — шахтеров. Они напоминали былинных богатырей, словно приглашавших войти в сказку одного из красивейших мест Киреевского района. На что сегодня похож этот некогда заповедный уголок Тульской области, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Автор книг о поселке Октябрьский Антонина Шаталова

Рисунки счастливого времени

Сегодня на въезде в поселок о его былом величии и 65-летней истории напоминает лишь полинявшая табличка. Свое путешествие мы начинаем со встречи с местным краеведом Антониной Шаталовой — автором трёх книг, посвященных истории Октябрьской земли. Рождение нового рабочего поселка было связано с развитием Подмосковного угольного бассейна. В 1948 году была построена 1-я Киреевская шахта, а рядом с ней возникает поселение — «соцгородок». В июле 1951 года он получил свое собственное название — Октябрьский. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок при 1-й и 2-й Киреевских угольных шахтах был отнесен к категории рабочих.

«Сюда стали переезжать жить и работать шахтеры из закрытых Болоховских шахт, — рассказала Шаталова. — Примерно через год труженики стали перевозить сюда и свои семьи. Шахтерские семьи получали комнаты в шлакоблочных двухэтажных общежитиях».

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Деревья спилили и про них забыли

Строительство шахт продолжалось — в марте 1953 года была введена в эксплуатацию Киреевская шахта №3 «Комсомольская». Шахтные предприятия расширяли и благоустраивали поселок — здесь открылись больница, детсад, школа, магазины, были построены стадион, кинотеатр. 60−70 годы станут периодом расцвета поселка, а его население в эти годы достигнет 16 тысяч человек.

В книгах Антонины Шаталовой мы не увидим заката истории известного уголка России. Закрытие шахт станет для автора новой вехой жизни посёлка.

Выработались шахты, а вместо них появились предприятия легкой и тяжелой промышленности. Но для свидетелей этих событий именно с закрытием шахт и будет связано постепенное угасание истории бывшего соцгородка.

Начало конца

«Все у нас пошло на спад, когда закрылись шахты», — обратила внимание корреспондента ИА REGNUM председатель местного ТОС Галина Бурцева.

Поселок лишился внимания и заботы со стороны своих спонсоров. Следующим переломным моментом в судьбе населенного пункта станет, по мнению его жителей, разделение ЖЭК. Теперь услуги ЖКХ представляют в поселке несколько предприятий вместо одного.

Об этом событии с болью рассказывает ИА REGNUM одна из старожилов поселка Валентина Кудрявцева: «Теперь вывозкой мусора, работой водоканала и котельной занимаются разные компании, поэтому и такой бардак в поселке царит повсюду».

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Здание Дома культуры, вид сбоку

Реальную угрозу представляет местная котельная — как удалось выяснить, работников котельной увольняют на летний период. «А когда начинается отопительный сезон — на ночь в котельной теперь остается только один человек, да еще и молодая женщина, так как должность дежурного слесаря сократили. А если утечка произойдет или пожар случится? Что сможет сделать одна женщина?» — возмущена Кудрявцева.

Не оставляет без внимания она и другую беду населенного пункта — мусор: «Раньше у нас было одно предприятие, оказывающее услуги в сфере ЖКХ, и мусор вывозился ежедневно — была своя машина для этого. Теперь же мусор не вывозят, бывает, по две недели».

Корреспондент ИА REGNUM стал свидетелем того, как «мусорное море» уже грозилось и вовсе «затопить» проезжую часть. Результатом невывоза мусора с контейнерных площадок стало возникновение несанкционированных свалок по всему поселку.

А помимо этого, не осуществляется опиловка деревьев, огромные тополя валяются посередине улиц, а стадион и вовсе превращен в дикое поле — так зарос травой.

На октябрьских развалинах

Хотя поселок Октябрьский и сравнительно молодой населенный пункт, но здесь уже тоже есть свои развалины. Переселили людей из ветхого жилья, а руины снести — денег нет. Вот и служат они притоном для молодежи.

«Наркотики, алкоголь — все это только способствует их укоренению в подростковой среде из-за появления таких злачных мест», — комментирует Бурцева.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM На октябрьских развалинах

Корреспонденту ИА REGNUM не удалось войти в одну из таких развалин по улице Ленина, это оказалось небезопасно — пол дома провалился, и потолок в некоторых местах обрушился.

Таких руин в поселке немало — особенно болезненно воспринимают жители разрушение октябрьского кинотеатра — предполагалось, что на его месте вырастут сразу три новых дома — но появился только один… Зловонный зев руин, ставших приютом для бездомных животных, пугает одиноких путников, особенно в вечернее время, когда, как оказалось, и света на улицах поселка нет.

Людям нужен свет

«У нас на улице Мичурина света на улицах нет вообще. Без света находится и поселковая окраина. Бывает и такое, что какие-то улицы освещены, а какие-то нет. Постоянно с фонариком приходится возвращаться с работы», — рассказывают продавцы местных магазинов.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM На развалинах кинотеатра

В Парковом переулке ветки деревьев соприкасаются с проводами линии электропередач — в результате дома остаются без электричества.

«У нас еще со светом что происходит — за лампочку уличного освещения оплату требуют от 260 до 800 рублей. За что мы должны платить такие деньги?», — вопрошает Кудрявцева.

За светлое будущее

Однако всюду по поселку развешаны призывы обязательно прийти на выборы 18 сентября и выбрать будущее.

«Какие выборы? За кого мы будем голосовать? Они что, издеваются над нами?!» — в сердцах восклицают жители многострадального Октябрьского.

После путешествия по поселку их можно понять — ведь рассчитывать они могут только на себя.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Разрушенные дома стали местом сборищ подростков

Ложка меда

«Мы стараемся делать все, что в наших силах», — с грустью в голосе рассказывает Галина Бурцева.

«Мы» — это не так уж и много, как может показаться на первый взгляд: 10 активистов ТОС и участники клуба «Молодые пенсионеры».

«Заниматься нам приходится практически всем, — подчеркивает она, — отменили в поселке автобус на 8:10, но совместными усилиями мы вернули этот рейс. Аптеки у нас не было — целый год мы добивались её открытия и добились».

А сейчас общественники поселка активно занимаются большим делом по увековечиванию памяти всех тружеников шахт Октябрьского. Об этих страницах истории скоро на въезде в поселок будет напоминать стела. Деньги на её изготовление и установку тосовцы раздобыли благодаря участию в грантовом конкурсе и спонсорской помощи завода легких металлоконструкций — места строительства первой Киреевской шахты.

«Чтобы наши дети, внуки знали, в каком поселке они живут!» — объяснила Галина Бурцева.

Патриоты родного поселка

В Октябрьском, численность населения которого превышает чуть больше трех тысяч, много детей. Есть в поселке школа и детсады.

«Мне без разницы, что здесь дома разрушенные и помойки всюду, поселок Октябрьский — это моя родина, и я люблю ее!» — с гордостью заявила третьеклассница.

Удивили и семиклассники местной школы Арсений и Игорь. «Мы, конечно, на какое-то время покинем родной поселок, чтобы получить образование, но потом обязательно сюда вернемся, чтобы здесь жить, а работать мы будем в Москве», — со знанием дела заявили мальчики.

«Поселок — наш дом! Мы — хозяева в нём!» — дружно заявили и октябрьские

десятиклассницы.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Приглашение на выборы 18 сентября

«Как активисты подросткового клуба «Алые паруса» мы участвуем в реализации проекта «Мы за чистый парк», — рассказала лидер проекта Лиза. — Дело в том, что у нас поселковый парк находился в плачевном состоянии, а в нынешнем году нам удалось его привести в порядок. Но работы по благоустройству зеленого островка отдыха еще продолжаются!»

Последняя капля

Прощаясь с поселком, выезжаем на его окраину. Перед нашим взором расстилается широкий ковер цветочного поля. Вдалеке уютно белеет здание новеньких очистных сооружений. Подходим ближе — на дверях ржавый замок и тишина. «Тоже не работают», — проносится в сознании мысль. Спускаемся еще ниже, туда, где бережно несет свои воды юркая змейка маленькой речушки Шиворонь, и через минуту, зажав нос, устремляемся по тропинке наверх, на воздух, оставляя за собой страшное открытие Октябрьских очистных и некогда самой чистой реки в поселке…