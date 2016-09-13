Саратов, 13 сентября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В 12 районах Саратовской области на муниципальных выборах, в основном поселковых Советов, 18 сентября 2016 года должны были замещаться порядка 1700 депутатских мандатов, однако по нескольким округам кандидаты сняли свои кандидатуры и округа остались безальтернативными. В связи с этим выборы откладываются на 11 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы Саратовского облизбиркома Татьяна Комольцева.

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Будут приниматься решения территориальными комиссиями об отложении голосования на этих выборах, пояснила Татьяна Комольцева. «Причины снятия кандидатур разные — кандидаты за пять дней до выборов могут написать заявление и отказаться от участия в выборной гонке. Пишут сами заявления, сложно сказать, по каким причинам, но в любом случае они имеют на это право. Муниципальные выборы не состоятся в 26 округах», — отметила руководитель пресс-службы.

По выборам в Госдуму и Саратовскую гордуму подобных прецедентов нет, отметили в облизбиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовском регионе зарегистрировано 40 кандидатов на выборах в Госдуму по 4 одномандатным округам. В избирательной кампании принимают участие 14 зарегистрированных ЦИКом РФ партий: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская Платформа», ЛДПР, «Партия народной свободы» (ПАРНАС), «Партия Роста», «Гражданская Сила», «Яблоко», КПРФ, Патриоты России», «Справедливая Россия».

В Саратовском одномандатном округе № 163 зарегистрировано — 9 кандидатов, в Балаковском № 164 — 12 кандидатов, в Балашовском — №165 — 10, в Энгельсском № 166 — 9. По 163 округу в списках избирателей значатся 493 тыс. 313 граждан, по 164-му ­ — 503 тыс. 629, по 165-му — 484 тыс. 475, по 166-му — 487 тыс. 93.

В выборах в Саратовскую городскую думу будут участвовать 9 партий: «Яблоко», «Родина», «Партия Роста», ЛДПР, «Коммунисты России», «Патриоты России», «Справедливая Россия», КПРФ, «Единая Россия».

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