Барнаул, 13 сентября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Аграрии Алтайского края намолотили более 3,7 миллиона тонн зерна. В регионе это — одна из главных культур. По данным Главного сельхозуправления, самых высоких темпов уборочной кампании добились аграрии Егорьевского района. Там убрано более 90% зерновых и зернобобовых. Свыше 85% культур обмолотили уже в Третьяковском, Рубцовском, Завьяловском, Кытмановском, Троицком и Топчихинском районах. Более 80% — в Тогульском, Ребрихинском и Петропавловском районах.

Светлана Шаповалова Уборка зерновых в Алтайском крае

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Набирает обороты и уборка гречихи. По данным программы «Вести-Алтай», в этом году на Алтае выращено более половины всей российской гречихи. А самой «гречневой» территорией региона является Косихинский район: если в краевой структуре посевов гречихе отведено около 15%, то в Косихинском — все 70. Здесь ожидают, что на урожай будет на 15% выше прошлогоднего.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край более чем на 20 процентов увеличил площади гречишных полей, и на сегодняшний день они составляют 560,8 тыс. гектаров. А по объёмам производства зерна и, в первую очередь, высококачественной пшеницы, край входит в первую пятёрку регионов страны. Зерновое поле Алтая самое большое в России: здесь производится в пределах 40% зерна от общего сибирского объема. В 2015 году валовой сбор зерна в Алтайском крае составил более 3,9 млн тонн. В текущем регион рассчитывает получить не менее 5 миллионов тонн зерна.

Валовой сбор алтайской гречихи в 2015 году оказался в 1,8 раза больше уровня предыдущего периода (233 тыс. тонн).