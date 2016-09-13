Москва, 13 сентября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Федеральном агентстве по туризму сообщили, что в июне-августе 20 016 года количество внутренних туристических поездок в российские регионы выросло по предварительным оценкам на 10−15% к аналогичному периоду 2015 года. В том числе, одним из самых популярных туристических направлений в России стал Крым, число туристов в котором за указанный период выросло на 25%, до 3 млн человек. Таким образом, Крым стал одним из общероссийских лидеров по темпам роста туристического потока. На втором месте — курорты Краснодарского края, где отдохнули летом текущего года 8,9 млн человек, но по темпам роста турпотока Краснодарский край уступает Крыму (рост числа туристов составил 12%). Еще одним популярным направлением отдыха стала Московская область, которую посетили за лето 1,2 млн человек, и по темпам роста числа туристов Московская область сравнима с Крымом (рост на 25% к лету прошлого года). Быстро развивается внутренний туризм так же в таких регионах как: Калининградская область, Республика Татарстан и Кабардино-Балкария (рост на 20% в каждом из регионов).

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При этом можно отметить, что туристический поток из России за границу снижается (в первом полугодии 2016 года число российских граждан, выезжающих в туристические поездки за рубеж, уменьшилось более чем на 13%). Главной причиной снижения туристического потока в первом полугодии стало закрытие таких популярных у российских туристов направлений, как Турция и Египет. Ранее мы писали, что с возобновлением авиасообщения с Турцией темпы снижения туристического потока за границу замедлятся, и борьба курортов юга России с Турцией за российского туриста еще впереди. Но интересно, что рост внутреннего туризма происходит не только по причине невозможности выехать в Египет или Турцию, тем более что в августе Турция уже стала вновь доступной для россиян, а отдых в Египте летом и ранее был востребован меньше, чем отдых осенью, зимой или ранней весной, из-за слишком жаркого климата.

Речь идет о том, что качество сервиса и туристической инфраструктуры в российских регионах значительно улучшилось, кроме того, приводятся в надлежащее состояние памятники истории и культуры, что также является причиной роста популярности туризма, например, в Московской области, в Калининградской области. Улучшается также ситуация в области охраны окружающей среды, в связи с чем, например, один из пляжей в Калининградской области стал единственным пляжем в России, получившим «голубой флаг» Евросоюза, которым награждают европейские пляжи за экологическую чистоту и высокое качество инфраструктуры.

Следующим шагом после роста популярности внутреннего туризма в России будет рост въездного туризма в Россию, что будет следствием улучшения качества туристической инфраструктуры, безопасности, сервиса и экологической ситуации, но не только. Так, по данным аналитического агентства ForwardKeys, Россия за июнь-август уже занимает второе место в Европе среди стран, лидирующих по темпам роста въездного туристического потока. Так, число иностранных туристов в России этим летом выросло на 19% по сравнению с июнем-августом 2015 года. Для сравнения: въездной туристический поток во Францию в июне-августе текущего года упал почти на 10% в годовом исчислении, а в Италию и Великобританию — на 5%. В целом в Европу туристический поток этим летом сократился на 0,9% к июню-августу 2015 года, не в последнюю очередь из-за миграционного кризиса и обострения террористической угрозы.

Поэтому Россия в ближайшее время может стать одной из самых популярных европейских стран для въездного туризма. Интересно также, что с позиции темпов роста туристического потока среди российских регионов самым востребованным у иностранцев направлением этим летом стал Крым, спрос на туризм в который у зарубежных туристов увеличился в разы. Количество иностранцев, желающих отдохнуть в регионах России, является самым лучшим ответом самих иностранцев на антироссийские санкции.