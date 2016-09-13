Варшава, 13 сентября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В Польше начнется процедура эксгумации тел погибших в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году в целях расследования причин крушения. Такое решение приняла Генпрокуратура страны, сообщает польское радио RMF FM.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News На месте авиакатастрофы польского Ту-154

Предполагается проведение всесторонних патологоанатомических исследований с использованием компьютерной томографии в области токсикологии и ДНК, которые «будут иметь важное значение для определения характера полученных жертвами ранений и причин их смерти, а также восстановления хода катастрофы и ее причин».

Уведомление об эксгумации тел получили родственники четырех погибших. Эксгумированы будут тела всех жертв катастрофы, если они ранее не проходили эту процедуру или не были кремированы.

Официально прокуратура Польши эту информацию пока не подтверждала. Представитель надзорного ведомства Эва Бялик заявила, что установлены контакты с известными научно-исследовательскими центрами в Европе для проведения дополнительных исследований и экспертиз, однако понадобится ли для этого эксгумация тел — она не уточнила.

Напомним, польский «борт №1» разбился 10 апреля 2010 года в районе аэродрома «Северный» под Смоленском. На борту самолета находился президент Польши Лех Качиньский, члены правительства, представители военного командования — всего, вместе с членами экипажа, 96 человек. Все погибли. Дело по факту крушения самолета было возбуждено Главной военной прокуратурой Польши в день крушения самолета.

Дело расследовалось в течение нескольких лет. Параллельно шло российское расследование. Множество экспертов пришло к однозначному выводу: причина катастрофы — это непрофессиональные действия экипажа польского правительственного самолета Ту-154.

Варшава, однако, считает, что виноваты российские диспетчеры. Кроме того, в Польше на последних парламентских выборах пришла к власти партия Права и Справедливости, а также нынешний президент Польши — Анджей Дуда является выдвиженцем этой партии.