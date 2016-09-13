Москва, 13 сентября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Страны Африки намерены приобрести у Российской Федерации (РФ) продукцию военного назначения более чем на $21 млрд. Об этом, как передает RT, заявил глава делегации «Рособоронэкспорта» на международной выставке вооружения и военной техники Africa Aerospace and Defence 2016 Юрий Демченко.

Evgeny Деньги

«Портфель заказов российской продукции военного назначения, приходящийся на страны Африки, сегодня превышает $21 млрд», — говорит он.

При этом Демченко добавил, что «Рособоронэкспорт» продолжает наращивать активное сотрудничество с большинством стран континента — «как в Северной Африке, так и с государствами, расположенными к югу от Сахары».

Напомним, что с 14 по 18 сентября в Претории (ЮАР) пройдет выставка сухопутной, морской и авиационно-космической техники Africa Aerospace and Defence.