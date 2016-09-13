Ярославль, 13 сентября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В селе Толбухино Ярославской области открылся Музей художественного стекла и хрусталя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области», новая экспозиция стала 14 музеем в Толбухино.

фото сайта smo.yarregion.ru

Экспонаты Музея доставлены в Ярославскую область из знаменитого города стеклодувов — Гусь-Хрустального. Это образцы продукции всех российских хрустальных и металлургических заводов. В музее также выставлен чешский хрусталь и венецианское стекло, в том числе изделия, привезенные со знаменитого острова Мурано в Венеции, куда в свое время переселили всех итальянских стекольщиков. Во время экскурсии гости музея в подробностях знакомятся с процессом изготовления стекла, при этом им показывают сырье, из которого делают стекло и хрусталь, печи для его производства.

Музей входит в состав историко-музейного комплекса «Отечество», созданного ярославским коллекционером и краеведом Владимиром Столяровым. Музейный комплекс существует в Толбухино уже несколько лет. Он расположен в четырех зданиях бывшей усадьбы купцов Кисловых. В настоящий момент в Толбухино работает 14 музеев, но на этом Владимир Столяров останавливаться не намерен — он планирует открыть в общем счете 24 музея.

Музейные экспозиции объединяют разные эпохи — от древних времен до наших дней. В частности, в Музее бронзового века показаны жизнь и быт фатьяновских племен, населявших Ярославскую землю несколько тысячелетий назад, в Музее Петра I выставлен уникальный мебельный гарнитур из черного дуба, подаренный Петру Людовиком XV-м. Музей моды экспонирует большую коллекцию одежды, принадлежавшей членам семьи купцов Кисловых, а также швейные машины всех стран и народов. В музее гравюры можно увидеть старинные гравюры с полотен и фресок всемирно известных художников. Музей вредных привычек демонстрирует огромную коллекцию всевозможных старинных портсигаров, пепельниц, необычных винных бутылок. Шедевр коллекции — скрипка в натуральную величину, в которую вставлены пепельница и зажигалка.

Есть в Толбухино и музеи, созданные по народной инициативе, например Музей карася и его друзей, который придумали местные рыбаки. Главный экспонат музея — пятикилограммовый карась, выловленный ими в озере Тарасово. В настоящее время готовится к открытию Музей Сталина и блиндаж-штаб командующего 57-ой армией маршала Толбухина.

По словам Владимира Столярова, многие российские коллекционеры предлагают экспонировать в Толбухино свои коллекции. Например, из Москвы под крышу музейного комплекса «Отечество» переехал Музей керамики. Сейчас здесь готовится зал для Музея денег из Нижнего Новгорода — в стеклянных витринах будут выставлены бумажные и металлические деньги разных эпох и народов, а в кованые сундуки насыплют миллиард мелких металлических монет.

«На самом деле, создать музейный комплекс не так сложно, как кажется вначале. Главное — желание и решимость. Своим опытом и экспонатами мы готовы поделиться с другими муниципальными образованиями, где есть энтузиасты-краеведы, которые хотят сохранить для потомков культуру и историю своей земли», — отмечает Владимир Столяров.