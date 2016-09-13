Вильнюс, 13 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В этом году банки в Литве активнее выдают кредиты — стоимость кредитного портфеля с 2015 года до середины 2016 года выросла на 8,8% (до 17,6 млрд евро), сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 сентября, в Банке Литвы (Центробанке). Качество кредитов продолжает улучшаться. Более активное кредитование увеличивает имущество банковской системы, и оно, увеличившись во втором квартале этого года на 1,8%, 1 июля составляло 23,9 млрд евро.

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«Рынок кредитов оживился. Рост чистой стоимости кредитного портфеля в первом полугодии этого года был чуть ли не в 3 раза больше, чем в такой же период прошлого года. Мы тщательно наблюдаем за ситуацией, и, несмотря на то, что рост довольно быстрый, оцениваем его как обоснованный, способствующий устойчивому развитию экономики», — говорит Витаутас Валвонис, директор Службы по надзору Банка Литвы. В первой половине 2016 года стоимость кредитного портфеля банков выросла на 1,3 млрд евро (в 2015 году это изменение достигало 449 млн евро). По словам Валвониса, в последнее время банки больше внимания стали уделять мелкому и среднему бизнесу. Другую значительную часть кредитного портфеля банков составляют кредиты на домашнее хозяйство, из них 79% составляют кредиты на жилье. Росту кредитов на жилье способствовали несколько факторов, важнейшие из них — особенно низкая процентная савка на рынке и увеличившиеся доходы жителей.

Продолжает улучшаться положение должников. 1 июля этого года часть недееспособных кредитных мер составляла 4,7% и была на 1,7% меньше, чем год назад.

1 июля 2016 года клиенты в банках держали вклады на сумму 16,8 млрд евро — это на 5,3% больше, чем года назад. Вместе с тем это и новый рекорд. Больше всего на рост суммы вкладов повлияли вклады жителей, которые за год выросли на 6,1% (до 10,4 млрд евро).

«Несмотря на небольшую отдачу таких сбережений, примерно треть от этой суммы жители держали в качестве срочных вкладов, другую часть — на текущих счетах», — сказал Валвонис.

Прибыль банков и филиалов иностранных банков в первом полугодии 2016 года составляла 106,2 млн евро — на 2,8% меньше, чем за такой же период 2015 год. Прибыльно работали 10 банков и филиалов иностранных банков, убытки понесли 3 участника рынка.

Становятся все более интенсивными процессы консолидации сектора. В июне 2016 года завершена сделка продажи портфеля розничных клиентов между Swedbank и литовским филиалом Danske Bank, а в конце августа стало известно о намерениях банков DNB и Nordea Bank объединить свою деятельность в масштабе стран Прибалтики. Банк Литвы будет оценивать сделку очень осторожно и представит выводы, только когда получит ответы на все возникающие вопросы, отмечает регулятор.