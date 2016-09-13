Махачкала, 13 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В Дагестане к восьми годам лишения свободы приговорен житель Цунтинского района Магомед Магомедов. Его признали виновным в участии в военных действиях на территории Сирии в составе незаконных вооруженных формирований, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе СКР по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Как установил суд, Магомедов отправился в Турцию рейсом Санкт-Петербург-Стамбул в июне 2015 года. Спустя два месяца ему удалось пересечь границу с Сирией в сопровождении проводников. Находясь на территории, подконтрольной боевикам, он вступил в состав вооруженного формирования террористической организации «Джебхат ан-Нусра», деятельность которой запрещена в Российской Федерации. Здесь он прошел обучение навыкам террористической деятельности для ведения ее в последующем на территории России.

Через несколько месяцев, вернувшись в Дагестан, Магомедов скрыл от органов правопорядка информацию о том, что он участвовал на территории Сирии в незаконном вооруженном формировании. Однако сведения об этом были получены по источникам спецслужб, и Магомедов попал на скамью подсудимых.

По приговору суда ближайшие восемь лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Как заявлял глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в прошлом году в своем интервью «Газете.ru», около 600 жителей республики выехали в Сирию и воюют в рядах «Исламского государства», деятельность которого запрещена в России. Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов говорил о 800 воюющих в Сирии дагестанцах. При этом руководитель МВД отмечал, что цифра эта относительная.

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