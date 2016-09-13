Ставрополь, 13 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Минеральная вода Ставропольского края появится в Греции. Договор об экспортных поставках минводы в эту страну подписан в рамках Международной выставки в Салониках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэко региона.

Подписи под документом поставили генеральный директор «Аква-Вайт» Алексей Воинов и глава компании «Матрешка Эллас» Джордж Хрисантос.

Ожидаемые объемы экспорта продукции ставропольской фирмы должны достичь 1 млн бутылок в течение 2017 года. Первые поставки состоятся уже в текущем месяце. В Грецию будет доставлена минеральная вода марок «Ессентуки» №17 и №4, «Нагутская — 26», лимонады «Сладкий Я» и «Шорле».

Греко-Российская Торговая Палата также подписала с Торгово-промышленной палатой Ставропольского края договор о сотрудничестве в сфере торгово-инвестиционной деятельности.

Напомним, ранее ведущий экспортер минеральной воды и безалкогольных напитков в России «Объединенная Водная Компания» заявила о выходе на экспорт ставропольской минеральной воды в страны Евросоюза, а также Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилию, страны Южной Америки, Армению, Грузию и Киргизию.

Для выхода на европейские рынки ООО «Объединенная Водная Компания» прошла подготовку к евросертификации на соответствие международному стандарту. Минеральная вода компании уже идет на экспорт в США, Канаду, Израиль, Китай, Новую Зеландию, Латвию, Литву, Эстонию, Молдову, Украину, Беларусь, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Абхазию.

«Кавминкурортресурсы», которое владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод месторождений Кавминвод, будет разливать добытую в курортном регионе минеральную воду Ессентуки-4 и Ессенутки-17 без посредников. До конца года в торговые сети Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга будет поставлено около 16 миллионов бутылок проверенной минеральной воды.