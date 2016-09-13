Сеул, 13 сентября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Южнокорейская электроэнергетическая компания Hydro & Nuclear Co в качестве меры предосторожности приостановила работу четырех атомных реакторов на АЭС Wolsong в городе Кёнджу, после рекордного по мощности землетрясения, зарегистрированного на юго-востоке страны, недалеко от Кёнджу, сообщает 13 сентября Reuters.

IAEA Imagebank АЭС в Ульсане

Парк Йонг-Квон, глава анти-ядерной гражданской группы в южной провинции Кёнсан-Намдо, сказал, что больше нельзя строить АЭС в юго-восточных городах Южной Кореи, таких как Ульсан и Кёнджу, т.к. они находятся вблизи линии активного разлома. «Несмотря на то, что ядерные реакторы могут выдержать землетрясение магнитудой 7.0 баллов, они могут пострадать от нескольких землетрясений магнитудой от 4,5 и 5,8 баллов, а мощное землетрясение мощность 7.0 может разрушить их за один удар», — сказал Парк Йонг-Квон.

Напомним, что 12 сентября в юго-восточном районе Южной Кореи было зарегистрировано самое мощное землетрясение на корейском полуострове магнитудой 5.8 балла. Около 70 процентов ядерных реакторов Южной Кореи находятся на юго-востоке страны, т.к. при строительстве АЭС власти стремились разместить их как можно дальше от границ с КНДР.