Красноярск, 13 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с председателями городского и районных Советов ветеранов. Подобные встречи в начале осени уже стали доброй традицией, во время которых ветераны вместе с главой города обсуждают план совместной работы на ближайшую перспективу. На этот раз начался разговор с обсуждения итогов конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с ветеранами

«Вот уже третий год подряд мы проводим этот конкурс, и объем заявок для участия в нем растет с геометрической прогрессией. Так, в сравнении с прошлым годом количество участников конкурса увеличилось практически в два раза и составило почти 4,5 тысячи. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас и всех представителей старшего поколения красноярцев за поддержку этого проекта и самое активное в нем участие. Ваш пример помогает воспитывать деятельных, инициативных, заинтересованных в формировании комфортного города молодых красноярцев. Отрадно отметить, что среди участников конкурса на самый благоустроенный район появляется все больше молодежи», — сказал Акбулатов.

Продолжая тему работы с молодым поколением, председатель городского Совета ветеранов Дмитрий Басуев отметил, что ветеранский актив города очень положительно отнесся к реализации в Красноярске всероссийского проекта — юнармейского военно-патриотического движения. «Прививать детям любовь к родному городу и краю, к своей стране крайне важно уже со школьной скамьи, — сказал он. — Современное поколение должно знать и уважать историю России, ее героев, выдающихся ученых и полководцев. Знаю, что в свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью. Нам, ветеранам, очень важно видеть и осознавать, что сохранение великой истории нашей страны находится в надежных руках подрастающего поколения».

За кружкой чая председатели Советов ветеранов рассказали Эдхаму Акбулатову о проектах и мероприятиях, которые планируется провести с участием старшего поколения в районах Красноярска.

В завершение встречи глава города подчеркнул, что ветераны — это самые активные горожане, которые принимают участие в решении вопросов, важных для всего городского сообщества: «Благодаря нашим ветеранам, благодаря тому потенциалу, который был заложен много лет назад, Красноярск живет и развивается сегодня. Идеи активных горожан, наших ветеранов всегда тщательно изучаются для того, чтобы в будущем реализовывать их в рамках муниципальных программ. И я уверен, что впереди у нас с вами еще много совместных проектов».