Орел, 13 сентября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Иск об оспаривании действий администрации Орла по установке памятника Ивану Грозному принял Заводской районный суд Орла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда 13 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Ладья с Иваном Грозным на праздновании 450-летия города Орла

Истец, которым выступило физическое лицо, пытается оспорить через суд решение об установке памятника Ивану Грозному «в охранной зоне памятника истории и культуры федерального значения «Здание Магистрата», входящего в состав архитектурного ансамбля ул. Гостинной и площади К. Маркса в границах территории «Исторического центра г. Орла».

По мнению истца, принятие решения администрации об установке памятника не соответствует процедуре, предусмотренной положением о порядке установки объектов монументального искусства на территории г. Орла. В иске содержится требование признать деятельность администрации города по возведению памятника противоречащей нормам Конституции РФ, Федеральному закону № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Земельному кодексу РФ, Положению «О порядке установки объектов монументального искусства на территории г. Орла».

Истец требует обязать ответчика (мэрию Орла) отменить решение об установке памятника Ивану Грозному на площади Карла Маркса и восстановить в прежнем виде охранную зону «Здания Магистрата».

Суд, по ходатайству истца, до вынесения решения наложил запрет на установку монумента Ивану Грозному, в охранной зоне ансамбля «Предмостной площади» и одновременно в охранной зоне объекта культурного наследия «Здание магистрата».

Памятник, который официально носит название «Основанию города», был подарен к юбилею Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры. Скандал разразился в июне, после того, как гордума — совершенно неожиданно — согласовала установку памятника у здания театра для детей и молодежи «Свободное пространство». В числе недовольных оказались не только сотрудники театра, которые опасаются, что установка памятника лишит театр удобной площадки для проведения уличных мероприятий, но и многие горожане. Горожане провели несколько пикетов.

На пресс-конференции 19 июля губернатор Вадим Потомский заявил, что идея установки монумента принадлежит не ему, но «памятник должен быть». Тогда же он привел данные, согласно которым число противников памятника составляет 0,28% от жителей Орла. Однако уже на следующий день губернатор передумал — он заявил о своем решении отложить церемонию открытия памятника (назначенную на начало августа). Открытие памятника было назначено на начало сентября, но дату опять перенесли.

8 сентября скандальный памятник доставили в Орел. Дата установки пока не уточняется, неизвестно пока и место.