Калуга, 13 сентября, 2016, 11:41 — ИА Регнум.



29palms.ru Деревянные счеты

В Калуге главный бухгалтер и бухгалтер ОАО «Кондитерско-макаронная фабрика», состоящие в родственных отношениях, более трех лет ежемесячно начисляли зарплату и выплаты материальной помощи на фамилии уволенных сотрудников.

Как сообщила 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова, после соответствующих бухгалтерских проводок, злоумышленницы тратили деньги на личные нужды. Для того, чтобы скрыть хищения. бухгалтерши перечисляли с расчетного счета организации деньги на оплату налога на доходы физических лиц в бюджет, а также взносы во внебюджетные фонды, начисленные с фиктивно выплаченной зарплаты.

В результате мошенничества работники бухгалтерии украли у ОАО «Кондитерско-макаронная фабрика» более 11 млн рублей и необоснованно перечислили налоговые платежи на сумму свыше 5 млн рублей.

Теперь злоумышленниц ожидает суд. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году сотрудниками калужского областного управления МВД России было выявлено 623 преступления экономической направленности. 90% из которых составляют мошеннические действия.

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