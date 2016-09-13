Мурманск, 13 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум.



401(K) 2012 Кредит

В первом полугодии 2016 года объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями Российской Федерации, составил 62,3 млрд. рублей, что в 1,3 раза больше аналогичного периода 2015 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные, обнародованные министерством экономического развития Мурманской области.

«Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, вырос по отношению к аналогичному периоду 2015 года в 1,3 раза, и составил 32,5 млрд. рублей», — отмечается в аналитической справке, опубликованной на сайте ведомства.

Как сообщили в министерстве, в целом задолженность по предоставленным кредитам с начала 2016 года уменьшилась на 3,7 процентных пункта и составила 161,5 млрд. рублей. Доля задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в формировании кредитного портфеля Мурманской области по состоянию на 1 августа 2016 года составила 52,5% — 84,8 млрд. рублей.

«На задолженность физических лиц приходится 76,7 млрд. рублей, — отметили авторы аналитики. — Просроченная задолженность на 1 августа 2016 года составила 12 млрд. рублей».

Добавим, размер просроченной задолженности физлиц увеличился с начала 2016 года на 15,6%.

Напомним, в минувшем полугодии в Мурманской области экономисты зафиксировали рост заработной платы. Как сообщало ИА REGNUM, в указанном периоде среднедушевые денежные доходы северян составили 35 443 рубля в месяц, превысив уровень первого полугодия 2015 года на 6,2%. Специалисты связывают рост заработной платы с увеличением оплаты труда в организациях внебюджетного сектора экономики.

Добавим, о том, что заработная плата в Мурманской области растёт исключительно благодаря предприятиям, которые работают на экспорт, ранее заявил заместитель председателя Мурманской областной Думы Павел Сажинов. По словам Сажинова, «фактически у большинства населения заработная плата осталась на уровне прошлого года, а у некоторых даже ниже, чем в прошлом году».