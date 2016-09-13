Душанбе, 13 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Во время совершения хаджа в Мекке погибли трое паломников из Таджикистана, сообщила пресс-служба Комитета по делам религии, упорядочению торжеств и обрядов при правительстве страны.

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По имеющейся информации, 62-летний Сарабек Махмадов скончался от сердечного приступа в гостинице в Мекке 9 сентября перед отправкой в долину Мино. 61-летний Арал Шукуров скончался от сердечной недостаточности уже в долине Мино. Данные женщины, умершей в день празднования Курбан-байрама, 12 сентября, Комитет пообещал объявить позже.

Согласно канонам, все умершие были похоронены в Мекке. По законодательству Саудовской Аравии, в течение трех лет близкие родственники скончавшихся в Мекке и Медине могут совершить паломничество по льготным расценкам и без очереди.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году в хадж к святыням ислама отправились порядка 6 тыс. таджикистанцев. В январе 2016 года правительство Таджикистана повысило возрастной ценз для желающих совершить хадж — теперь паломниками могут стать только верующие, чей возраст достиг 40 лет. Ранее посещать мусульманские святыни тажикистанцам было разрешено с 35 лет. Так власти решили повысить шансы пожилых граждан на посещение исламских святых мест.

Также следует отметить, что хадж для граждан Таджикистана еще и значительно подорожал и обходится теперь в 28,6 тыс. сомони (порядка 235 тыс. рублей), подорожав на 5 тыс. сомони (41 тыс. рублей). В Комитете по делам религии повышение стоимости объяснили ростом курса доллара и улучшением предоставляемых паломникам условий.