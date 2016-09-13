Асбест, Свердловская область, 13 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В Свердловской области задолженность по заработной плате перед сотрудниками Асбестовского кирпичного завода была погашена в полном объёме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Критическая ситуация на предприятии сложилась ещё в конце весны. Рабочие завода получили в начале июня заработную плату за апрель и с тех пор все выплаты прекратились. Сотрудники предприятия обратились в прокуратуру и записали видеообращение адресованное руководству завода и областным властям. Рабочие сообщили, что находятся в отчаянии и требовали немедленной выплаты задолженности по зарплате и внятных пояснений о дальнейшей судьбе предприятия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе прокурорской проверки было установлено нарушение трудового законодательства, а руководству предприятия были вынесены соответствующие постановления. Для выяснения всех обстоятельств сложившихся на заводе на место выезжал министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько. Он провёл встречу с трудовым коллективом, и пообещал урегулировать ситуацию с руководством предприятия.

Напомним, что завод фактически перестал работать с 20 мая 2016 года. Возникли проблемы со сбытом готовой продукции, а предприятие перестало получать новые заказы. В разговоре с сотрудниками завода Сергей Бидонько сообщил, что правительство окажет содействие предприятию, но уточнил, что сделать это будет не просто из-за конъюнктуры на строительном рынке, где предпочитают использовать более современные стройматериалы.

Тем не менее, в результате предпринятых мер была полностью погашена задолженность по зарплате с мая по июль перед 183 сотрудниками завода в размере свыше 8,1 миллиона рублей. Погашение зарплаты за август, согласно трудовому договору, должно будет произведено до 17 сентября.

Отметим, что с 8 июля 2016 года кирпичный завод города Асбест официально переведён в режим простоя.