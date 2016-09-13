Москва, 13 сентября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. На участке Калининско-Солнцевской линии метрополитена Москвы начали строительство левого переходного тоннеля от станции «Говорово» к станции «Солнцево», заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он отметил, что длина тоннеля составит 1,8 тысяч метров. Завершение проходки запланировано на весну 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тоннель метро

«Она осуществляется с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса «Herrenknecht», которому строители дали имя «Наталия», — приводит слова чиновника пресс-служба Стройкомплекса столицы.

Он уточнил, что благодаря такой технологии построили два перегонных тоннеля от станции «Раменки» до станции «Ломоносовский проспект».

Напомним, в 2020 году в Москве планируют полностью открыть Калининско-Солнцевскую линию метро. Строительство новой ветки происходит поэтапно. В 2014 году для пассажиров открыли отрезок «желтой» ветки столичной подземки от станции «Деловой центр» до «Парка Победы». В 2016 году планируют ввести участок от «Парка Победы» до «Раменок». К 2017 году линию продлят до Новой Москвы.