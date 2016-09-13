Калуга, 13 сентября, 2016, 11:33 — ИА Регнум.



naeimasgary Гей-парад

Городская управа Калуги, ссылаясь на Федеральный закон 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», не разрешила столичным активистам ЛГБТ-сообщества организовать в областном центре свои акции, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Ранее столичные гей-активисты уже получили отказы на проведение публичных мероприятий от городских властей Тюмени и Тулы. Решения муниципальных чиновников российских городов, лидеры ЛГБТ-сообщества намерены обжаловать судах и в том числе, в Европейском суде по правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 500 геев и лесбиянок намеревались провести в Калуге ряд акций в поддержку сексуальных и гендерных меньшинств. Так, представители московского ЛГБТ-сообщества (LGBT social movements, Gay rights movement) собирались устроить в центре Калуги шествие и организовать два пикета за соблюдение конституционных прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации.