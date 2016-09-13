Красногорск, 13 сентября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Восемьдесят малых рек Московской области будут обследованы победителями открытых конкурсов для установления степени их загрязнения и порядка очистки. Работы планируется провести до конца 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

Иван Шишкин. Речка Лиговка в деревне Константиновка близ Петербурга. 1869 102,5

«Подведены итоги открытых конкурсов на обследование малых рек, организованных Минэкологии Московской области. Победители до конца года обследуют 80 малых рек региона. Цель работ — выявить первоочередные участки рек, нуждающиеся в проведении природоохранных мероприятий», — пояснили в министерстве.

Один из победителей конкурса — ООО «Стратегия ЭКО» проведет обследование дна, берегов и водоохранных зон 50 малых рек. Организация оценит их санитарное состояние, состояние русел и водоохранных зон, а также определит границы участков, на которых необходима расчистка или реабилитация.

Другой участник программы — ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» выиграло конкурс на проведение эколого-геохимической оценки состояния донных отложений 30 рек бассейна реки Москвы. Экспертам предстоит оценить пригодность водоемов для различных видов пользования и разработать предложения по природоохранным мероприятиям.

Всего работы будут проведены на участках рек общей протяженностью более 2 тысяч километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2016 года в регионе стартовала программа реабилитации малых рек, предполагающая комплекс мер, в число которых входят очистка русел рек и прудов от иловых отложений, благоустройство, анализ сбросов, восстановление экосистемы водоема до естественного уровня, расчистку от древесно-кустарниковой растительности и устройство подъездов.