Курган, 13 сентября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В Курганской области после разгула столичных свадебных кортежей взялись за зауральские брачные автопроцессии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УГИБДД.

Hans Свадебный автомобиль

С началом сезона свадеб сотрудники курганской полиции получают частые жалобы на кортежи. Особо напряженными выдаются выходные дни. Терпеть шум и гам, скопление машин приходится тем курганцам, которые живут около ЗАГС и популярных прогулочных мест.

Водители машин с новобрачными и гостями допускают одни и те же правонарушения. Например, заклеивают номера автомобилей модными табличками «Жених», «Невеста», «Друзья». Это правонарушение квалифицируется как движение без регистрационных знаков либо видоизмененных знаков и предусматривает штраф 5 тысяч рублей или лишение права управление транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.

Нередко водители свадебных кортежей беспрерывно подают звуковые сигналы. За подобное нарушение ПДД предусмотрен штраф 500 рублей или предупреждение.

Сотрудники ГИБДД планируют провести ряд рейдов, направленных на охрану общественного порядка и пресечение нарушений ПДД водителями свадебных кортежей.

Напомним, в минувшее воскресенье, 11 сентября, в Москве участники свадебного кортежа вновь устроили стрельбу на дороге. Сперва стреляли на Ленинградском проспекте. Полиция объявила план «Перехват» и задержала машину, водителя и пассажиров.

Спустя некоторое время, в другом конце Москвы, на юге столицы, были остановлены другие свадебные «стрелки» в воздух. У водителей второго кортежа из дорогостоящих иномарок Maybach, Bentley и Porsche были изъяты травматический пистолет и патроны к нему. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении двух участников свадебного кортежа на юге столицы. Восемь водителей, которые управляли автомобилями в составе данного свадебного кортежа, привлечены к административной ответственности. Было составлено 17 административных протоколов, в том числе за выезд на полосу встречного движения и за несоответствующее техническому регламенту светопропускание стекол.