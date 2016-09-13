Вашингтон, 13 сентября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Американские специалисты, которых поддерживали производители сахара, преуменьшали вредные последствия употребления в пищу этого продукта. Они утверждали, что наличие в рационе жиров, а не сахара, приводит к ишемической болезни сердца, сообщает The Guardian.

Uwe Hermann Сахар

Эксперт из Университета Сан-Франциско исследовал недавно обнаруженные документы, касающиеся литературного обзора о влиянии сахара на развитие сердечной болезни. Этот обзор вышел в 1967 году в издании New England Journal of Medicine. Оказалось, что опасность употребления сахара в статье была умышленно преуменьшена, а трое его авторов из Гарварда получили по $50 тыс. (в пересчете на сегодняшний день) от сотрудников Фонда исследования сахара.

По мнению Марион Нестле, профессора-диетолога из Университета Нью-Йорка, в настоящее время диетология продолжает испытывать влияние пищевой промышленности. При этом финансирование исследований продовольственными компаниями влечет за собой недоверие потребителей к науке питания.