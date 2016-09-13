В калужском Малоярославце взорвался бытовой газ: есть пострадавшие
Калуга, 13 сентября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Три человека пострадали в городе Малоярославец при взрыве бытового газа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Калужской области Виталий Гудзь.
По его словам, сегодня, 13 сентября около 6 часов 50 минут утра в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Кирова в Малоярославце на кухне в одной из квартир произошла утечка бытового газа, который скопился в помещении, а затем и сдетонировал.
В результате взрыва пострадали две девушки 27 и 16 лет, которые проживали в данной квартире. 21-летний молодой человек в соседней квартире получил телесные повреждения в результате обрушения межквартирной перегородки.
Пострадавшие госпитализированы. У девушек врачи диагностировали ожоги первой и третей степени, а мужчина получил травму головы и нижних конечностей. Угрозы их жизни нет.