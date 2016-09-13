Калуга, 13 сентября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Три человека пострадали в городе Малоярославец при взрыве бытового газа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Калужской области Виталий Гудзь.

Фото В.Заболотского. kaluga24.tv Комната после взрыва бытового газа

По его словам, сегодня, 13 сентября около 6 часов 50 минут утра в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Кирова в Малоярославце на кухне в одной из квартир произошла утечка бытового газа, который скопился в помещении, а затем и сдетонировал.

В результате взрыва пострадали две девушки 27 и 16 лет, которые проживали в данной квартире. 21-летний молодой человек в соседней квартире получил телесные повреждения в результате обрушения межквартирной перегородки.

Пострадавшие госпитализированы. У девушек врачи диагностировали ожоги первой и третей степени, а мужчина получил травму головы и нижних конечностей. Угрозы их жизни нет.