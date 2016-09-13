Барнаул, 13 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Удобное расположение трастрансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков и политика импортозамещения способствовали тому, что Республика Казахстан вошла в десятку основных торгово-экономических партнеров региона. И в первом полугодии 2016 года доля Казахстана в товарообороте Алтайского края со странами Евразийского экономического союза составила 37%. Такие данные сегодня, 13 сентября, приводит региональное управление по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям.

Светлана Шаповалова Алтайский край

Его специалисты полагают, что интерес алтайских товаропроизводителей к казахстанскому рынку обусловлен как исторически сложившимися производственными связями и транспортной доступностью, так и отсутствием таможенных барьеров.

Поставки только сельскохозяйственной техники в Казахстан, по данным Алтайской таможни, за первое полугодие 2016 года составили 3,3 млн. долларов США. Но наибольший объем экспорта дает поставка в Казахстан кокса и полукокса из каменного угля. В первом полугодии в адрес компаний «Казцинк» и ТОО «Восток-Универсал» (Усть-Каменогорск) алтайское предприятие «Алтай-Кокс» отгрузило 367 тысяч 662,9 тонны своей продукции на общую сумму 41,2 млн. долларов США.

Стабильными объемами экспорта в Казахстан располагают также несколько бийских предприятий: «Алтайвитамины», «Эвалар», Бийский олеумный завод, «Источник плюс», Бийский завод стеклопластиков, Бийский котельный завод. Свои биологически активные добавки, фармацевтическую продукцию и лекарственные средства байские промышленники поставляют фирмам «ЕвроАзияФарм» и «Казмедимпорт». По данным статистики Алтайской таможни, объем экспорта лекарств в первом полугодии 2016 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 24% и составил 1,8 млн. долларов.

Увеличению экспорта алтайской продукции и развитию торгово-экономических контактов, по мнению алтайских чиновников, способствуют регулярные двусторонние встречи, официальные визиты и Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2012−2017 годы.

А развитию экспорта сельхозтехники края помогло, в частности, участие в XXI международной специализированной сельскохозяйственной выставке «AgriTek Астана 2016», Международной сельскохозяйственной выставке-демонстрации «Ұлы Дала-2016» (Акмолинская область Казахстана), а также в агропромышленном форуме «Всероссийский день поля» в Алтайском крае.

Как уже сообщало ИА REGNUM, долгосрочный план импортозамещения, принятый в регионе, позволил многим алтайским предприятиям выйти на лидирующие позиции по экспорту. В первом полугодии 2016 года экспорт продукции предприятий Алтайского края составил более 61 миллиона долларов.