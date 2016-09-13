Санкт-Петербург, 13 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Трагический случай с пятилетним жителем Санкт-Петербурга произошёл накануне, 12 сентября: мальчик играл с травматическим пистолетом «Оса» и случайно выстрелил себе в голову. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Vladimir Antoshin Травматический пистолет «Оса»

Выстрел прогремел в доме по улице Савушкина. «По предварительным данным ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета «Оса», принадлежащего супругу его матери, охраннику частного охранного предприятия, находящемуся в командировке», — сообщили в пресс-службе.

Мальчику, мать которого была в это время на работе, немедленно оказали первую помощь находящиеся с ним бабушка и дедушка. Взрослые вызвали бригаду скорой помощи.

Мальчика госпитализировали с огнестрельным ранением головы. Врачи утверждают, что сейчас жизнь его — вне опасности. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга покончил с собой 13-летний подросток. По версии следствия, мальчик застрелился.