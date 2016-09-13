Москва, 13 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Законопроект о порядке наследовании в Крыму правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября. Предлагается установить в качестве общего правила, что положения раздела V Гражданского кодекса РФ применяются к отношениям по наследованию на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, если наследство открылось 18 марта 2014 г. и позднее.

Кондратенко Гавриил Павлович. Крым

В случае открытия наследства до 18 марта 2014 г. к этим отношениям применяется законодательство, действовавшее на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 г. При этом устанавливаются специальные правила наследования для тех случаев, когда применение общего правила не позволяет в полной мере обеспечить права наследников и гарантировать соблюдение воли наследодателя.

Законодательством Украины была предусмотрена возможность составления совместных завещаний супругов, что не допускается законодательством Российской Федерации. Для сохранения правового регулирования совместных завещаний законопроектом закрепляются особенности наследования по совместному завещанию супругов, аналогичные установленным в законодательстве Украины. Устанавливается, что после смерти одного из супругов, составивших совместное завещание, доля в праве общей совместной собственности на имущество, нажитое супругами во время брака, переходит пережившему супругу. После смерти пережившего супруга право наследования имеют лица, определенные супругами в совместном завещании. При жизни супругов каждый из них имеет право отменить совместное завещание. При этом совместное завещание супругов утрачивает силу при расторжении брака.

Законопроектом уточняется, что совместное завещание супругов не может быть отменено или изменено после смерти одного из супругов. Завещание пережившего супруга, составленное после смерти другого супруга, действует в части, не противоречащей совместному завещанию. Наряду с этим в законодательстве Российской Федерации установлен частично иной по сравнению с законодательством Украины порядок расчета обязательной доли в зависимости от даты совершения завещания. Для исключения применения правил законодательства РСФСР к отношениям по наследованию в Крыму, если наследство открылось после 18 марта 2014 г., а завещание составлено до 1 марта 2002 г., статью 8 федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ» предлагается дополнить положением, в соответствии с которым правила о размере обязательной доли в наследстве, установленные частью третьей ГК, применяются к завещаниям, совершенным по законодательству, действовавшему на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 г., независимо от даты совершения завещания.

Гарантируется право наследования лиц, проживающих более пяти лет одной семьей с наследодателем, если наследство открылось не только до 18 марта 2014 г., но и в течение последующих пяти лет. Однако для недопущения ограничения прав лиц, относящихся к наследникам четвертой очереди по праву Российской Федерации, законопроектом предусматривается, что граждане, относящиеся к наследникам четвертой очереди по закону в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 г., если обстоятельства, влекущие призвание их к наследованию в соответствии с указанным законодательством, подтверждены судом в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством, могут быть призваны к наследованию, если нет наследников первой, второй, третьей, четвертой очереди в соответствии с законодательством Российской Федерации, но до наследников пятой очереди и наследство открылось в течение пяти лет после 18 марта 2014 г.

Для недопущения ухудшения положения наследников по сравнению с ранее действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя устанавливается, что при открытии наследства в Крыму в течение пяти лет после 18 марта 2014 г. лицо, являющееся наследником по закону последующих очередей, может наследовать по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, если судом в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством, установлено, что такое лицо в течение длительного времени заботилось, материально обеспечивало, оказывало другую помощь наследодателю, который вследствие преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

Нормы касаются и выморочного имущества. Устанавливается, что наследование выморочного имущества на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации вне зависимости от момента открытия наследства.