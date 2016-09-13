Симферополь, 13 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Создание основной вспомогательной инфраструктуры на обоих берегах Керченского пролива завершено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань» 13 сентября.

rosavtodor.ru Мост через Керченский пролив

Построено три рабочих моста, технологические, складские и промышленные площадки, временные причалы, также введены в эксплуатацию городки строителей, 30 км временных дорог.

Работы по строительству инфраструктуры стартовали весной 2015 года. Сначала строители возвели объекты со стороны Тамани — бетонные заводы, промышленные и складские площадки, городок строителей на 3,5 тысячи человек, технологические дороги, рабочий мост, связавший Тузлинскую косу и остров Тузла. Летом 2016 года велись работы в акватории пролива и на керченском берегу. Теперь собственная инфраструктурная база позволяет мостостроителям одновременно выполнять самые различные работы одновременно — сооружение мостовых опоры, монтаж пролетов, сборка судоходных арок.

Всего рабочих мостов три. Второй рабочий мост соединил остров Тузла и фарватер. Третий мост — от Керченский берег и фарватер — самый протяженный из всех рабочих мостов стройки, более 2,1 км в длину. Он состоит из сотни пролетов на 101 опоре. Второй и третий мосты соединены с двумя технологическими площадками, созданными у фарватера Керчь-Еникальского канала специально для сооружения фарватерных опор моста.

Строительство моста через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. За это время в проекте приняли участие более трех тысяч строителей из разных регионов России.

На данный момент рогружено уже около 2400 свай разного типа, готово 116 опор, в работе — более 130 опор. Ведется монтаж пролетных строений автодорожной и железнодорожной частей моста. Для организации работ на объект доставлено более 6 млн тонн различных грузов.