Франция, 13 сентября, 2016, 11:12 — ИА Регнум.



Виктор Васнецов. Савка-охотник. (фрагмент). 1889

Дракой закончилась 11 сентября ссора охотников и местных жителей одной из коммун на юго-востоке Франции, сообщает Le Dauphine.

Двое охотников решили поохотиться поблизости от коммуны Ревантен-Вогри. Около полудня их встретило большое число местных жителей, которые посчитали, что охотники слишком близко подошли к жилой территории.

Некоторые из местных жителей находились в состоянии легкого алкогольного опьянения, тогда как двое из них было вооружены палками. В ходе разговора между охотниками и местными жителями произошла перепалка, и на двух из охотников посыпались удары.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые вмешались и задержали двух человек. По предварительным данным, охотники соблюли необходимое безопасное расстояние.