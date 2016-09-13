Москва, 13 сентября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Россельхознадзор не исключает введения временных ограничений на ввоз из Египта в Россию продукции высокого фитосанитарного риска, в частности, цитрусовых, говорится в сообщении службы.

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В санитарном ведомстве выражают обеспокоенность в связи с выявлением накануне массовых поставок цитрусовых в РФ из Египта систематических нарушений международных и российских фитосанитарных требований. Пока египетская сторона не предприняла мер по исправлению ситуации, несмотря на обращения Россельхознадзора.

В ближайшее время Россельхознадзор планирует провести переговоры с центральной администрацией карантина растений министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта, на которых будет обсуждаться вопрос обеспечения российских фитосанитарных требований к ввозимой продукции.