Прага, 13 сентября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В Чехии скончался 24-летний хоккейный арбитр Павел Лаинка, которому шайба попала в голову во время одного из матчей юниорского чемпионата. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил редактор чешской версии сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Роберт Новотны.

pixabay.com Хоккейная шайба

«После серьезной травмы головы нас оставил наш друг и коллега Павел Лаинка, — сообщил Новотны. — Соболезнования семье. Покойся с миром».

Трагический инцидент произошел 25 августа во время матча между юниорскими командами Брно и Шумперка. Скончался арбитр, получивший серьезную травму головы, 10 сентября.

Федерация хоккея Чехии уже выразила соболезнования в связи с трагедией на хоккейной площадке.