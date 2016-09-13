Пекин, 13 сентября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Редакция журнала Fortune опубликовала новый ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин в мире. В 2016 г. список пополнился еще 2 жительницами Китая, таким образом общая численность граждан КНР в списке составила 14 человек.

World Economic Forum Дун Минчжу

Наилучшего результата добилась генеральный директор крупной корпорации по производству бытовой техники Gree Electric Appliances Inc Дун Минчжу, которая заняла 11 строчку рейтинга. 12 и 13 место заняли генеральный директор автоконцерна Great Wall Motor Ван Фэнин и президент конгломерата China General Technology Ли Дан, пишет «Сина синьвэнь».

В список также вошли генеральный директор одного из подразделений Alibaba Group Люси Пэн, исполнительный директор гонконгского банка Hang Seng Bank Роуз Ли Вай Мунь, глава китайского подразделения Morgan Stanley Вэй Сунь Кристиансон и др. Данные представительницы китайского бизнеса заняли позиции с 16 по 26. Еще 10 гражданок КНР расположились с 35 по 48 строчки рейтинга.

Первое место в рейтинге заняла Мэри Барра— исполнительный директор американского автоконцерна GM. На втором месте расположилась Индра Нуйи — американская предпринимательница индийского происхождения. Является председателем совета директоров и CEO компании PepsiCo. Замыкает тройку лидеров Мэрилин Хьюсон— генеральный директора оборонного концерна Lockheed Martin.