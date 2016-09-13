Якутск, 13 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В Якутии сложилась практически уникальная ситуация, когда кандидат от Общероссийского народного фронта (ОНФ) вступил в борьбу с претендентом на депутатское кресло от «Единой России». При этом предвыборная борьба между ними приобрела очень напряженный характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября в ходе пресс-конференции, посвященной докладу Института глобализации и социальных движений «Особенности региональных выборов. Опыт 2016», заявил директор ИГСО Борис Кагарлицкий.

cikrf.ru Выборы

«В Якутии Федот Тумусов от «Справедливой России» выдвинулся при поддержке ОНФ. Через некоторое время, когда стало понятно, что он очень хорошо идет, губернатор Егор Борисов через «Единую Россию» выдвинул своего однофамильца», — заявил Кагарлицкий.

Кандидатом стал Андрей Борисов — советник главы республики, бывший министр культуры региона. Он должен был заменить одномандатника от «Единой России», которого региональному отделению партии запретили выдвигать. Хотя Андрей Борисов является достаточно известной фигурой в Якутии, по влиянию и известности Тумусов его намного опережает, указали эксперты ИГСО.

«Не допустить его (Федота Тумусова) прохождения в Думу стало для руководства республики чем-то вроде «идеи фикс», — указал Кагарлицкий.

«Федеральный центр здесь в любом случае не проигрывает, а вот республике грозит серьёзная дестабилизация — Егор Борисов настолько «заложился» на победу, что уже превратил выборы в референдум о доверии себе. Тем более, что он возглавляет список «Единой России» в регионе», — заявил директор ИГСО.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Верховный суд России отменил решение региональной инстанции, обязавшей избирком зарегистрировать Андрея Борисова в качестве кандидата — таким образом, госсоветник республики сошел с предвыборной дистанции.

Ранее Верховный суд Якутии счёл ошибки в протоколах ЦИК республики основанием для того, чтобы обязать его зарегистрировать Андрея Борисова кандидатом — несмотря на то, что ранее были признаны недействительными 35% от числа проверенных подписей из тех, которые он предоставил в избирательную комиссию.

По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, власти республики пытались давить на главу регионального избиркома Анатолия Кривошапкина, склоняя его к регистрации Борисова кандидатом.