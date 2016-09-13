Краснодар, 13 сентября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Футбольный поединок первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА-2016/2017 доверено судить бригаде судей из Чехии. Сражаться за победу на стадионе «Зальцбург» 15 сентября будут австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург» и «Краснодар», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краснодарского клуба 13 сентября.

Steindy Мирослав Зелинка

В качестве главного арбитра команды группы «I» на поле выведет 35-летний Мирослав Зелинка. С 2011 года после получения статуса рефери ФИФА он возглавлял бригаду в трех матчах квалификационных раундов Лиги Чемпионов УЕФА и 18-ти матчах различных стадий Лиги Европы УЕФА.

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В поединке с участием «Зальцбурга» Зелинка работал однажды — в прошлом сезоне в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА австрийская команда встречалась на выезде с минским «Динамо» и уступила 0:2. А вот судить встречи с участием «Краснодара» чешскому рефери ранее не доводилось.

Помогать Мирославу Зелинке будут ассистенты Ондржей Пеликан и Ян Илек. Резервный судья — Иво Надворник.

Добавим, что за день до игры на стадионе «Зальцбург» состоится главный тренер «Краснодара» Олег Кононов и один из игроков «горожан» проведут традиционную предматчевую пресс-конференцию. Затем стартует предыгровая тренировка черно-зеленых, первые 15 минут которой будут открытыми для прессы. Хозяева поля потренируются там же часом ранее, а пресс-конференцию главный тренер клуба «Ред Булл Зальцбург» Оскар Гарсия и один из его подопечных дадут в пресс-центре стадиона 14 сентября в 13:00.