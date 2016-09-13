Москва, 13 сентября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Московские правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудницы Сбербанка. Женщину подозревают в попытке присвоения 30 млн рублей, принадлежащих клиенту кредитной организации, сообщает 13 сентября Life.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбербанк

Предполагается, что 26-летняя женщина, занимающая должность менеджера по работе с клиентами, находилась в сговоре с другими злоумышленниками. Подозреваемая пыталась похитить у клиента банка 30 млн рублей, однако была задержана и не смогла довести замысел до конца.

Операция по задержанию злоумышленницы произошла на улице Достоевского. Обстоятельства происшествия устанавливаются.