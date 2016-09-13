Ярославль, 13 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. 12 сентября в Ярославле стартовал XVII Международный Волковский фестиваль. Главное театральное событие сезона обещает стать настоящим праздником для ярославского зрителя, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Волковском театре. В программе именитые театры Москвы, России, ближнего зарубежья.

фото сайта yarregion.ru актриса Наталия Терентьева на открытиии фестиваля

«Уже 12 раз Волковский дом открывает новый театральный сезон Волковским фестивалем. Мы сразу задаем определенную планку, определенный критерий, к которым пытаемся стремиться всю оставшуюся жизнь. Каждый фестиваль не похож на другой. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы представить на суд ярославского зрителя самые лучшие и интересные работы, идущие на сценических площадках страны и мира. Этот фестиваль также необычайно разнообразен, и я очень надеюсь, что он станет настоящим праздником для нашего зрителя и настоящей школой для Волковского театра», — сказал на церемонии открытия фестиваля директор Волковского театра Юрий Итин.

В этом году в фестивале участвуют театральные коллективы из России и ближнего зарубежья: Москвы, Ярославля, Тамбова, Севастополя, Йошкар-Олы, Ростова-на-Дону, Риги и Тбилиси. Они покажут постановки по произведениям Грибоедова, Лермонтова, Толстого, Островского, Чехова, Платонова, Шолохова.

В течение двух недель зрители смогут увидеть 16 спектаклей: постановки Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московского драматического театра на Малой Бронной, Российского академического молодежного театра (Москва), театра «Школа драматического искусства» (Москва), Рижского русского театра имени Михаила Чехова, Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени Александра Грибоедова и других.

«Волковский фестиваль ежегодно открывает новые имена и таланты. Пусть этот фестиваль запомнится всем яркими спектаклями, встречами с признанными звездами российского театрального искусства. Я желаю актерам вдохновения, а зрителям — радости общения с искусством», — отметил в своей приветственной речи врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

На церемонии открытия фестиваля по сложившейся традиции были торжественно вручены премии Правительства РФ имени Федора Волкова, ежегодно присуждаемые за вклад в развитие театрального искусства. На этот раз лауреатами премии стали Марийский государственный театр оперы и балета имени Сапаева и Ростовский академический театр драмы имени Горького. Также Волковскую премию получила заслуженная артистка России Валентина Мещангина из Коми-Пермяцкого национального ордена «Знак Почета» драматического театра имени Максима Горького (Кудымкар).