Москва, 13 сентября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Заявление о возможном выходе Украины из ПАСЕ очень похоже на шантаж, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»). При этом депутат считает, что Киев побоится так поступить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Климкин заявил, что Украина выйдет из ПАСЕ, если России вернут все ее полномочия. Очень похоже на шантаж. Но никуда Киев не уйдет: побоится», — написал парламентарий в Twitter.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае восстановления полномочий России в работе ПАСЕ, Киев может прекратить работу в этой организации.

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Россия была лишена своих основных полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму в 2014 году. В сентябре 2016 года спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что Россия готова работать с ПАСЕ, но настаивает на трех принципиальных позициях, одна из них — предложения по пересмотру регламентных норм в отношении возможности каким-либо образом ограничить права какой-либо делегации.

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