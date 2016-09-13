Москва, 13 сентября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Россельхознадзор в преддверии массовых поставок цитрусовых может ввести временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции высокого фитосанитарного риска из Арабской Республики Египет. Это связано с выявлением систематических нарушений международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Египта в Россию, сообщается на сайте ведомства.

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Несмотря на многочисленные обращения Россельхознадзора в адрес Центральной администрации карантина растений Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет по указанной проблеме, египетская сторона не предприняла должных мер по исправлению ситуации.

Россельхознадзор планирует в ближайшее время провести переговоры с Центральной администрацией карантина растений министерства сельского хозяйства и мелиорации Егтипта по вопросу обеспечения фитосанитарных требований РФ к ввозимой на ее территорию подкарантинной продукции.