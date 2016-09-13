Малая Вишера, Новгородская область, 13 сентября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. В городе Малая Вишера Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципальной «Службы заказчика», которая подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями в истории со строительством детского сада «Сказка», где в январе нынешнего года мёрзли дети. Как сообщила сегодня, 13 сентября, корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель прокуратуры региона Елена Баркане, в действиях руководителя «Службы заказчика» по итогам прокурорской проверки усмотрели признаки состава преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

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Проверку исполнения муниципальных контрактов в конце июня — начале августа нынешнего года поводила прокуратура Маловишерского района совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Как было установлено, за год до открытия детсада — в декабре 2014 года — директор «Службы заказчика», достоверно зная, что здание детского сада не достроено, и поставка оборудования в полном объёме не выполнена, «подписала акты приёмки выполненных работ о поставленном оборудовании в полном объёме на общую сумму более 37 млн рублей». При этом на момент начала прокурорской проверки, спустя полтора года, было установлено, что в детский сад всё ещё недопоставлено оборудование на общую сумму более 13 млн рублей.

Елена Баркане уточнила, что речь не идёт об оборудовании, которое могло бы повлиять на систему отопления детского сада. Это наборы мягкой детской мебели, медицинское, мультимедийное и кухонное оборудование, а также детские книги. По словам представителя прокуратуры, всё это начали поставлять в детский сад лишь после начала прокурорской проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, детский сад в новгородском районном центра Малая Вишера торжественно открыл губернатор Новгородской области Сергей Митин 21 декабря 2015 года. Однако уже в январе дети перестали посещать сад из-за низкой температуры воздуха в помещениях. После публикаций в СМИ региональные власти заявили журналистам, что торжественного открытия детского сада не было, был «праздник окончания строительства», на который в детский сад временно пригласили детей. Проблему с отоплением в детском саду решили и вновь открыли учреждение в феврале 2016 года.

Детский сад на 220 мест строился с июня 2014 года по декабрь 2015 года, сроки его сдачи неоднократно переносились. Объект обошёлся бюджету в 197 млн рублей.