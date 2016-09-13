Барнаул, 13 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. На биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва завершилось открытое первенство Алтайского края среди ветеранов на призы олимпийского чемпиона Сергея Тарасова. Подробности сообщает Алтайское спортуправление.

Алтайское спортуправление В Барнауле провели открытое первенство по биатлону среди ветеранов и «Эстафету поколений»

На старт индивидуальной гонки на 6 км. с четырьмя огневыми рубежами 10 сентября вышли 32 спортсмена-ветерана — представители Барнаула, Бийска и Змеиногорска, а также Новосибирской и Томской областей и Республики Алтай. Стартовали они в общей возрастной группе с гандикапом пять секунд за каждый год разницы в возрасте. По итогам этой гонки первое место завоевал спортсмен из Томска Сергей Красный. Двух других призовых мест удостоились барнаульцы Иван Лыжин (2 место) и Александр Кстюченко (3 место).

Алтайское спортуправление В Барнауле провели открытое первенство по биатлону среди ветеранов и «Эстафету поколений»

Во второй день — 11 сентября — впервые в истории биатлона Алтайского края организовали «Эстафету поколений». Ее участниками стали как ветераны биатлона и действующие спортсмены, так и самые юные биатлонисты, только начинающие свою спортивную жизнь. Получилось 9 команд по пять спортсменов в каждой. В борьбе за первенство победила команда Алтайского края. На вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда из Бийска, на третью — Барнаула.

«Наши новости», Олег Богданов В Барнауле провели открытое первенство по биатлону среди ветеранов и «Эстафету поколений»

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Тихонов — четырёхкратный олимпийский чемпион, 11 — кратный чемпион мира. Развитию биатлонного спорта в регионе придают большое значение и соревнования различного уровня проводят на регулярной основе.

Так, на состоявшемся в июле 2016 года чемпионате России по летнему биатлону среди ветеранов, Сергей Тарасов так прямо и заявил: «Надо отдать должное вице-губернатору Сергею Локтеву, который так здорово поддерживает биатлон в регионе». Дело в том, что чиновник — сам увлечен данным видом спорта и почти всегда участвует в соревнованиях. Год назад он завоевал титул серебряного призера летнего Чемпионата по биатлону среди ветеранов.

«Наши новости», Олег Богданов Первый вице-губернатор Алтайского края Сергей Локтев (справа) на открытом первенстве по биатлону среди ветеранов

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По итогам зимних и летних соревнований, золотых медалей счету биатлонистов с Алтая больше, чем «серебра» и «бронзы» вместе взятых. Между тем, школ по лыжным гонкам и биатлону в регионе так и не открыли.

«К сожалению, так сложилось, что в Барнауле нет ни одной детско-юношеской спортивной школы по этому зрелищному виду спорта. Это просто нонсенс — лес рядом есть, а школы — нет. Хотя обещали открыть все мэры, все вице-мэры, которые «социалку» вели. Поэтому назрела насущная потребность такое направление развивать», — об этом в апреле 2016 года сообщил ИА руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Владимир Альт.