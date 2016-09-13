Париж, 13 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум.



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Гражданам Франции ежемесячно не хватает в среднем €464 для «комфортной» жизни, заявили в компании Cofidis. Об этом сообщает RTL.

К такому выводу эксперты Cofidis/CSA пришли по итогам совместного исследования общественного мнения.

Под «комфортом» понимается способность вкладывать деньги во все, что не относится к «обязательным расходам, которые включают в себя основные продукты питания, проживание и обучение детей», отмечает маркетинговый директор компании Cofidis Селин Франсуа. По её словам, если у граждан страны имеется эта сумма, они тратят её на досуг.

Положительным аспектом, выявленным исследованием, стало то, что, пусть и относительно значительная, эта сумма остается неизменной с 2014 года, что является хорошей новостью на фоне сложной ситуации во Франции.

В действительности, один гражданин страны из пяти остается без денег в конце каждого месяца, тогда как до 46% жителей страны оказывается в положении, когда им недостает €360, хотя бы раз в год.

Как отмечает Селин Франсуа, на фоне финансовых трудностей французского населения, банковская задолженность получает всеобщее распространение и становится таким же, как и другие, способом управлять своим бюджетом. Однако эта ситуация негативно сказывается на восприятии жителей страны, четверть из которых считает, что скатывается в бедность. Около 8% процентов полагают, что они уже находятся в состоянии бедности.

Таким образом, граждане Французской республики вынуждены идти на экономию, и исследование Cofidis/CSA позволяет понять, что жители страны прежде всего экономят на оборудовании для дома, одежде и продуктах питания.