Дубай, ОАЭ, 13 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Трое военнослужащих Катара, входившие в состав коалиционных сил во главе с Саудовской Аравией, были убиты в ходе операции в Йемене, сообщает 13 сентября Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Ibrahem Qasim Последствия войны в Йемене

Солдаты погибли 12 сентября, сообщает QNA государственное ИА Катара, не указывая детальной информации о том, как и где они погибли.

Напомним, что Катар направил 1000 военнослужащих в Йемен, которые должны принять участие в наступлении коалиционных войск Персидского залива.