Екатеринбург, 13 сентября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты Государственной думы по свердловскому 168-му одномандатному округу Александр Бурков от партии «Патриоты России» снял свою кандидатуру с предстоящих выборов по собственному желанию. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердил глава комитета свердловского регионального отделения партии Сергей Ярутин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По словам лидера регионального отделения «Патриотов России», решение Александра Буркова было воспринято с удивлением. На данный момент бывший кандидат пояснил лишь, что самоотвод является его личным решением. Сергей Ярутин также выразил сомнение в том, что решение о самоотводе было принято под чьим-то давлением. Он отметил, что к этому не было никаких предпосылок, а снятие кандидатуры могло произойти и по непредвиденным личным обстоятельствам.

«По нашим замерам лидером по Свердловскому округу является Андрей Альшевских, следом за ним шёл наш Александр Бурков. Теперь же на второе место может подняться Валерий Черешнев от «Справедливой России», который был на третьем месте», — заявил политик.

Сергей Ярутин также подчеркнул, что в отношении Александра Буркова, который за несколько дней до выборов без согласования с партией снял свою кандидатуру, вряд ли будут приняты какие-то взыскания или санкции.

«Александр активный парень, много работает, не исключено, что пойдёт на выборы в 2018 году. В любом случае, пока не получу от человека полных пояснений, не буду критиковать его поступок. Всякое в жизни бывает», — подытожил Сергей Ярутин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, избирательная кампания закончилась для экс-кандидата единоросса самовыдвиженца Анатолия Павлова. Однако его кандидатура была снята по решению суда. Он баллотировался в региональное Законодательное собрание по Белоярскому округу.