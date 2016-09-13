Лиски, Воронежская область, 13 сентября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Музей-заповедник «Дивногорье», который входит в число самых красивых мест не только Воронежской области, но и всей России, лишился одного из знаковых сооружений. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заведующая отделом музейной деятельности музея-заповедника «Дивногорье» Софья Кондратьева, обрушилась арка скального комплекса, расположенная в Малых Дивах, на территории Свято-успенского мужского монастыря.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Такими их больше никто не увидит: комплекс «колокольни» до разрушения

Сооружению, которое принято именовать «колокольней» (его истинное назначение неизвестно), около 400 лет — предположительно, оно было создано в XVI — начале XVII века.

«Это был такой жилой комплекс, хозяйственный комплекс. Еще при строительстве строители совершили ошибку, и уже в конце XVII века об этом сооружении пишут как о руинах, и все это время он постепенно разрушался. То, что произошло сейчас — скорее всего, без помощи человека не обошлось, в том плане, что очень много возле него фотографировались», — пояснила Софья Кондратьева.

Игорь Назаров Рухнувшая часть «колокольни» (фото предоставлено дирекцией музея-заповедника «Дивногорье")

Сохранить памятник можно, уверена специалист, но для этого нужно незамедлительно принять меры: «Прежде всего, это ограждение комплекса сейчас, а второе — нужен очень тонкий проект по инженерной поддержке этого скального комплекса: установки контрфорса, железобетонные анкера, но все должно быть очень точно рассчитано, чтобы перераспределить нагрузку тех участков, которые также могут в любой момент рухнуть».

Правда, кто этим будет заниматься — не ясно. Хотя комплекс и находится под юрисдикцией Свято-успенского мужского монастыря, охранных обязательств на объект нет. «Но так как он является памятником, соответственно, в любом случае отвечает государство и отвечает управление по охране памятников культуры Воронежской области», — отметила собеседница агентства.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь

Как отмечает ИА REGNUM, Дивногорье сегодня является одним из самых популярных туристических мест — это подтвердил и недавний рейтинг Ростуризма самых необычных мест в России для отдыха в сентябре: воронежский природный музей-заповедник занял в нем первое место.

Музей-заповедник «Дивногорье» находится в Лискинском районе Воронежской области, занимает около 100 гектаров. На территории музея-заповедника расположены памятники регионального и федерального значения — памятники археологии середины IX—X вв. (Маяцкий археологический комплекс), памятники археологии эпохи бронзы II тыс. до н.э. (курганные группы и поселения), верхнепалеолитические стоянки. Также здесь расположены памятники истории и архитектуры — пещерные меловые церкви середины XVII века в Больших и Малых Дивах, пещерная церковь «Дивногорская — 3» середины XIX века, памятники природы — меловые столбы-Дивы, уникальные ландшафтные образования, реликтовая растительность. В охраняемых границах земель природоохранного и историко-культурного назначения музея-заповедника находится действующий мужской Свято-Успенский Дивногорский монастырь.

В последние годы Дивногорье стало и местом проведения разнообразных фестивалей и праздников.