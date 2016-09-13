Якутск, 13 сентября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Представители избирательной комиссии Якутии в рамках досрочного голосования на выборы в Госдуму РФ посетили 234 значительно удалённых от помещения для голосования места, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. По данным на 13 сентября приняты голоса 3244 человек, сообщила корреспонденту ИА REGNUM секретарь ЦИК республики Яна Юмшанова. До 18 сентября досрочно проголосуют ещё около 3 тысяч человек, находящихся в труднодоступных точках.

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Как пояснили в избиркоме, возможности проголосовать ждут около 800 избирателей на острове Котельный в Булунском районе республики. «Это военные, работники нефтяной компании, строители. Также досрочно голосуют оленеводы, геологоразведывательные метеостанции, небольшие вахтовые посёлки», — добавила Яна Юмшанова.

По её словам с использованием авиации представители ЦИКа посетили 1823 избирателя в 121 труднодоступной точке. Ещё к 1421 человеку удалось доехать наземным и водным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия потратит на оказание авиационных услуг по завозу избирательной документации и проведение досрочного голосования за депутатов Госдумы РФ в труднодоступных населённых пунктах 92,2 млн рублей. Доставлять бюллетени будут самолётом, ЦИК республики провёл на сайте госзакупок конкурсы на выполнение этих работ.

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