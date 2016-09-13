Пекин, 13 сентября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Объем промышленного производства в Китае в августе текущего года вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Такие данные, как передает ИА «Синьхуа», обнародовало 13 сентября Государственное статистическое управление КНР.

businesstimes.com.sg Промышленное производство в Китае

«Рост показателя в августе оказался выше, чем в июле этого года (6%) и августе прошлого года (6,1%)», — говорится в сообщении.

Добавленная стоимость в промышленном секторе Китайской Народной Республики измеряет производство крупных промышленных предприятий страны, чьи годовые доходы от основной хозяйственной деятельности превышают $3 млн (20 млн юаней).

Отметим, что розничный товарооборот в Китае в августе вырос на 10,6% в годовом выражении, а инвестиции в основные фонды страны за данный промежуток времени выросли на 8,2%.