Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2016, 10:29 — ИА Регнум.

Сегодня, 13 сентября, в Мюнхене на «Альянц Арене» состоится первый матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. На поле сойдутся «Бавария» и «Ростов». Эту встречу уже называют исторической, сами жёлто-синие год назад и мечтать не могли о таком сопернике. Что касается немецкого клуба, то их наставник Карло Анчелотти уже отметил сильную сторону ростовчан — защиту. Его мнение по поводу предстоящего матча опубликовано на официальном сайте команды, передает корреспондент ИА REGNUM.

fcbayern.com Тренер «Баварии» Карло Анчелотти

«Ростов» очень хорошо показал себя во время квалификации. Эта хорошо организованная команда, которая имеет обыкновение играть в пять защитников. Будет сложно пробиться к их воротам», — сказал на предматчевой пресс-конференции рулевой «Баварии».

По словам тренера Томаса Мюллера, команде предстоит тяжелая работа. «Мы определенно не собираемся недооценивать соперника», — отметил Мюллер.

Отметим, что Карло Анчелотти трижды завоевывал кубок Лиги чемпионов — дважды с «Миланом» (2003 и 2007) и один раз с «Реалом» (2014).

Напомним, что на матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ростов» заявил 22 игрока. По результатам жеребьевки жёлто-синие попали в группу D вместе с «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и ПСВ (Нидерланды). Первый домашний матч пройдет на ростовском стадионе «Олимп-2» 28 сентября. В этот день дружина Ивана Данильянца примет ПСВ.

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