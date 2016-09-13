Владивосток, 13 сентября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Основная черта избирательной кампании 2016 года — ориентация практически всех партий на электорат президента России Владимира Путина. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала политолог Центра социальных инноваций «Чёрный куб», кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. По наблюдениям эксперта, альтернативной политики придерживаются коммунисты и партия «Роста». Напротив, единороссы отличились изрядно вычурным использованием фигуры президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Читайте также: На выборах-2016 на Камчатке проголосовали уже более 4 тысячи человек

Как заметила кандидат политических наук, в нынешней избирательной кампании вне зависимости от идеологической платформы партии ориентированы на электорат Владимира Путина, чьи рейтинги за последние два года держатся над отметкой в 80%.

Вразрез этой тенденции пошла партия «Роста», которая на встречах с избирателями и в социальных сетях не стесняется критиковать курс политики действующей власти.

«Вообще говорить об активной агитационной деятельности непарламентских партий на Дальнем Востоке не приходится. Кроме, довольно скромной политической рекламы на столичных автобусах и небольшом количестве билбордов, отмечена активность только в социальных сетях, но по данным «Чёрного куба», это примерно 3% воздействия на электорат», — заявила Наталья Коломейцева.

Активное использование визуальной рекламы и редкость печатной агитации отмечены у либерал-демократов. По мнению эксперта, заметна активизация «Справедливой России»: это не только визуальная реклама, но и Дальневосточный предвыборный тур председателя партии Сергея Миронова, который, правда, должной огласки в СМИ не получил.

Читайте также: Выборы-2016: «Все абсолютно лояльны, но ведут яростную борьбу между собой»

«Если говорить о «Единой России» на Дальнем Востоке, то партия, на наш взгляд, несколько вычурно подошла к использованию имени президента в наружной агитации. Цитаты Владимира Путина в столице Приморья «красуются» едва ли не на каждом шагу. Такая агитация «в лоб» в определённой степени раздражает избирателя и бонусов правящей партии не прибавляет», — считает политолог.

Единственная партия, которая отказалась от использования имени Владимира Путина в любых его проявлениях, — КПРФ. Наталья Коломейцева уверена, что прими пиарщики этой партии иное решение, сегодня бы коммунисты единолично занимали второе место, как это было на предыдущих федеральных и региональных выборах.

Читайте также: «Админресурс на фоне тишины»: Якутия на финише избирательной компании в ГД

«У КПРФ в Приморье существуют и системные проблемы при работе с населением. Всё меньше партия понятна и интересна избирателям, все советские бренды «перетянула» на себя «Единая Россия» в масштабе всей страны. Как мы видим, даже смена руководства в региональном отделении, в корне негативную тенденцию пока не переломила: по-прежнему в приморском электоральном поле КПРФ тянет «старая гвардия» — Гришуков и Беспалов», — заключила политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов отметил вялую агитацию и тихую предвыборную информационную повестку в республике. По его словам, население каких-либо перемен после выборов в Госдуму не ждёт, поэтому и ко всей этой процедуре относится практически равнодушно. Единственный отличительный момент — скандал с подписями экс-кандидата Андрея Борисова.