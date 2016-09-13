Клин, Московская область, 13 сентября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В Московской области в одной из школ города Высоковска Клинского района 12 сентября на уроке физкультуры скончался ученик 9 класса. По предварительным данным, ребенок не имел противопоказаний к занятиям спортом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Подмосковью.

rkit Канат

12 сентября на уроке физкультуры при выполнении разминки 14-летнему учащемуся 9 класса внезапно стало плохо. Мальчик скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Следственным отделом по городу Клин проводится доследственная проверка по факту гибели школьника.

По предварительной информации, ребенок не жаловался на состояние здоровья, посещал спортивные секции, противопоказаний к занятию спортом не имел.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Напомним, смерть учащихся на уроках физкультуры становится опасной тенденцией, в том числе и в Московской области. За год в регионе были зафиксированы несколько летальных случаев. Так, 26 января в одной из школ Подольска на уроке физкультуры во время пробежки 14-летний ученик 8 класса потерял сознание и вскоре скончался. Одной из версий смерти ученика является врожденный порок сердца. 13 мая в одной из школ Красногорска школьнице стало плохо после пробежки по стадиону и игры с мячом. На построении перед окончанием урока она потеряла сознание. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, школьница скончалась.

Как ранее корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин, для решения проблемы может понадобится жесткое вмешательство регионального Министерства образования.

«Нужно, чтобы Минобр жестко и четко прописал порядок допуска к занятиям физкультурой и спортом в школах. Дополнительно необходимо внутреннее распоряжение в части того, чтобы до занятий физкультурой допускать в обязательном порядке только при наличии медицинской справки. Вы же не можете прийти в бассейн общественный без справки. С вас ее обязательно потребуют. Здесь нужна такая же практика», — отметил парламентарий.