Анкара, 13 сентября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В результате авианалета турецких ВВС на юго-восточный район города Шемдинли, расположенного вблизи границы с Ираном и Ираком, погибли три человека, подозреваемые в связях с Рабочей Партией Курдистана, сообщает 13 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Турецкие ВВС совершили авианалет через день после взрыва заминированного автомобиля в турецком городе Ван, недалеко от офиса регионального отделения правящей партии Турции. Власти Турции подозревают Рабочую Партию Курдистана в совершении теракта в городе Ван.

Напомним, что Рабочая Партия Курдистана запрещена в Турции и считается террористической организацией.